بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى:

هنأ قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسة البابا فرنسيس عن خالص تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر بموفور الصحة والعافية، مؤكدا أن هذه المناسبات السعيدة تشكل فرصة لتعزيز مشاعر المودة والتواصل بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لقداسة البابا فرنسيس على تلك التهنئة الرقيقة، مشددا على أن مثل هذه اللفتات الكريمة تساهم في نشر روح المحبة والإخاء بين أتباع الأديان المختلفة، خاصة عندما تأتي من رمز ديني وإنساني عزيز، مثل بابا الفاتيكان.​