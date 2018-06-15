ضبط "رموش صناعية" وهواتف محمولة بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الرموش الصناعية والهواتف المحمولة، أخفاها راكب مصري لدى عودته من الإمارات.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة الإمارات، رقم 927 القادمة من دبي، اشتبة مصطفى علي، مأمور اللجنة في راكب مصري، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 480 عبوة بكل منها 6 رموش صناعية، و200 عبوة بكل منها 10 رموش صناعية، بإجمالي 4880 قطعة، و 18 هاتفا محمولا ماركة آيفون 6 مخبأة حول وسطه وبين طيات الملابس.

وقرر محمد قناوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.