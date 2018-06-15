نائب وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يتفقدان حديقتي الحيوان والأورمان

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الحيوان في الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات الزوار اليوم الجمعة احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيما قررت نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز فتح أبواب حديقة حيوان الجيزة منذ السابعة صباحا، بسبب زيادة الإقبال على دخول الحديقة بعد صلاة العيد والسيطرة على التكدس أمام أبواب الحديقة بالجيزة.

وتفقدت محرز - بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة - حديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان، مستقلين "طفطف" حديقة الحيوان، واستمعا إلى عدد من الزوار فيما يتعلق بأوضاع الحديقة والمظهر الجمالي لها، مشيرة إلى فتح جميع المنافذ الـ 13 لبيع التذاكر لمنع التكدس، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين وعمل مسارات للقطارين للتجول في متعة وراحة للزائرين، مشيرة إلى أن زوار الحديقة سوف يستمتعون بالولدات الجديدة من الحيوانات.

وقالت محرز إنها تفقدت حديقة الأورمان واستعدادتها لاستقبال الزوار بحضور محافظ الجيزة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، وتم الاطمئنان على الخدمات التي تقدم للزائرين، والتي شملت كل وسائل الترفيه، واستعراض خطة رفع قدرات الحديقة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء وملاهي الأطفال والكافيتريات وصيانة دورات المياه العامة.

وأضافت - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إنها سبقت جمهور الحديقة منذ السادسة صباحا للاطمئنان على حالة الحديقة، واستعراض خطط تطوير الحديقة والحدائق الإقليمية خلال الفترة المقبلة ، لإرضاء الزوار من المواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ خطة التطوير للبنية التحتية تبلغ 25 مليون جنيه، فضلا عن تحسين أوضاع الحياة البرية لحيوانات الحديقة وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت أن الخطة تعتمد على تحويل الحديقة إلى أكثر الحدائق الجاذبة للزوار، والمتنفس للمواطنين البسطاء من مختلف المحافظات، فضلا عن جذب شرائح النخبة للاستمتاع بالحديقة من خلال تطوير وتنمية المسطحات الخضراء والاستمرار في برامج التبادل للحيوانات البرية بين حديقة الجيزة والحدائق الدولية الأخرى من خلال بروتوكولات تعاون وتوأمة تحقق هذه الأهداف، وفقا للمعايير الدولية لحماية الحياة البرية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمختلف حدائق الحيوان خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقرر منع الإجازات لجميع العاملين أثناء فترة العيد، مشيرة إلى إضافة عروض جديدة ترفيهية لبرنامح الحديقة يضم عرضا لزوجي "الأسد مروان" و"الأنثى لولا"، والأشبال سكر وليليى، ودود أشهر شمبانزي بالحديقة، وعروض لزوجي الكونغر الأحمر، وأنثى النمر البنغالي والملقبة بـ"رشا"، وأنثى القرد الأزرق الملقبة "بندا "والمكاك البنغالي "جميلة "، وتجهيز سينما الأطفال، وفقس لطائر الفزان الذهبي، والغزلان، وأبوحراب السوداني و"الاميو" وعروض لأنثى الجمل الآسيوى"ذى السنامين" "جنى" ومولود لأبو عدس "لولبى القرون" المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند.

من جانبه، قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إنه تم عمل خطة تفصيلية في أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة، لتبدو في أبهى صورها ، وتجهيز شاشتي عرض كبيرتين لعرض مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم التي تقام أول أيام العيد في منطقة الأورمان بالقرب من باب النهضة بالحديقة.

وأضاف رجائي أنه تم عرض بانوراما للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية ومنها (أبوعق – مها عربي – مكاو أزرق أصفر – أبو حراب سودانى – أبو شوك – فقس ببغاء زنجاوي) حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، كما تم أيضا عمل عرض تدريبي لسباع البحر، وتقديم عروض لمجموعات من المجترات الصغيرة بمنطقة باب الجيزة (باب 5)، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب.​