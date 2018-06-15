"عبدالعاطي" يعلن استمرار حالة الطوارئ بمحطات الري والصرف على مستوى الجمهورية

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري عن استمرار حالة الطوارئ بمحطات الري والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من 850 محطة، تسهم في توفير إمدادات المياه لمحطات الشرب، بالإضافة إلى احتياجات الزراعة والصناعة، والملاحة النهرية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر، مع التركيز على المناطق الساحلية، حيث متوقع أن تشهد إقبالا شديدا من المواطنين.

وقال عبدالعاطي - في تصريحات صحفية - إنه يتم حاليا تنفيذ محطتي المحسمة بالإسماعيلية لتوفير مليون متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى استكمال إجراءات طرح عملية إنشاء محطة بحر البقر الرئيسية، والتي تهدف لتوفير 5 ملايين متر مكعب يوميا لأغراض التنمية بسيناء بعد معالجتها بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه تم إزالة أكثر من مائة مخالفة، وتعدي على مجاري للمحطات.

كما أوضح أنه يتم حاليا دراسة إنشاء 5 محطات على مصرف عموم الشركات بالإسكندرية لتعويض نحو مليون متر مكعب يوميا لإعادة ضخها للعاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل محطات المراشدة الثلاث بقنا لخدمة 12.5 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، بجانب تجهيز محطتي السلام "5 ،6" التابعتين لمشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء لتوفير المياه لمساحة 270 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد.

من جانبه، أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن هناك مجموعة من المحطات الجديدة التي تم الانتهاء منها وجاهزة لافتتاحها رسميا، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 8 محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه لخدمة زمام 359 ألف فدان وهي إنشاء محطتي الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى ، وإنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية، وإنشاء محطة بني حميل الجديدة بسوهاج وإحلال وتجديد محطتي الثورة (2-4) وإنشاء محطة الفنت ببنب سويف ومحطة طابية العبد بالبحيرة.

وقال إنه تم أيضا الانتهاء من أعمال التركيبات، وتجارب التشغيل وافتتاح محطة مصرف 2 بمحافظة الدقهلية، بإجمالي تكلفة 92 مليون جنيه، لخدمة زمام 63 ألف فدان، كما جاري الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء وإحلال وتجديد 5 محطات بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه لخدمة زمام 134 ألف فدان، وهي محطة ري قوته ومحطة بني صالح ببني سويف ومحطتي الشباب (A1-A2) بالشرقية ومحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة السلسلة بكوم أمبو.

كما أوضح رئيس المصلحة أن الخطة خلال الـ 15 سنة القادمة تشمل إحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات بتكلفة حوالي 440 مليون يورو، والتي تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعي، وتحسين التربة وزيادة الإنتاجية للزراعة، بالإضافة إلى التعامل مع التغيرات المناخية والأزمات، وأنه يتم حاليا طرح أعمال إنشاء عدد من المحطات، وتشمل محطة مصرف (7)، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة، ومحطة إسنا وإبريم، ومحطات شبراخيت والدلنجات وإدكو وبرسيق.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 4 وحدات طوارئ بمحطة الطابية والمحطة الثابتة بأبو سمبل ومحطة جزيرة سلوا قبلي، وكذلك العمل على تأهيل الأجزاء الميكانيكية والكهربائية ل 67 محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة تبلغ 8 ملايين جنيه.​