بالسيلفي والبلالين والدراجات.. المواطنون يحتفلون بالعيد في "مصطفى محمود"

كتب وتصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من المواطنين على أداء صلاة عيد الفطر في مسجد مصطفى محمود، واحتشد الرجال والنساء والأطفال، الذين احتفلوا بالتقاط الصور السيلفى وألعاب الأطفال والبلالين وعرض بالدرجات وأعلام مصر.

وشارك اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة وعدد كبير من قيادات محافظة الجيزة، آلاف المواطنين، فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفى السياق أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع جامعة الدول العربية من الجهتين، كما قامت بعمل حويلات مرورية من الجهتين بسبب كثرة عدد المصلين الذين كسوا الشارع.​