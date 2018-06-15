محافظ القاهرة: تشديد الاحتياطات والإجراءات بمراسي الأتوبيس النهري لتأمين سلامة المواطنين

القاهرة- أ ش أ:

تفقد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو للاطمئنان على تطبيق كافة الاشتراطات والاستعدادات الأمنية لتأمين سلامة مستخدميه.

وأكد المحافظ على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام اللواء رزق علي ضرورة تأمين المرسى وتفتيش الوحدات دوريا قبل صعود الركاب إليها، مع عدم السماح بتحرك أي وحدة قبل التأكد من استيفائها كافة اشترطات الحماية المدنية وشرطة المسطحات، مع التأكيد على عملها بكفاءة واتخاذ إجراءات دورة الصيانة اللازمة لها.

كما شدد عبدالحميد على تطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات بمراسي الأتوبيس النهري الثلاثة الأخرى، والواقعة بمنطقة الجامعة والقناطر الخيرية وأبو الفداء بالزمالك، والتأكيد على ربط المحطات الأربع وجميع الوحدات لاسلكيا؛ لسرعة التعامل مع الوحدات في حالة وجود أي عطل أو ظرف طارئ.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية والشمالية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، واللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.​