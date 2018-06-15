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    السيسي: مصر لم ولن تنسى أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيها

    11:04 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    السيسي: مصر لم ولن تنسى أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيها

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التجمع والاحتفال اليوم يعدان رسالة مفادها أن مصر لم ولن تنسى أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيها، مشددا على أن الدولة دائما متواجدة بجوارهم.

    وقال الرئيس السيسي - في كلمة له خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر شهداء الوطن - إن هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام، وتابع قائلا "الله وحده هو من سيكافىء هؤلاء الشهداء على هذا الأمر".

    وأضاف الرئيس السيسي أنه كان ينتظر هذا اليوم منذ فترة للاحتفال وسط أبناء الشهداء، متمنيا أن يكون قد أدخل جزءا من البهجة والسعادة عليهم.​

    السيسي عيد الفطر شهداء مصر

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