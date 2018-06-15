تعيين اللواء مجدي عبدالغفار مساعدًا للرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب

القاهرة- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء مجدي عبدالغفار، مساعدًا للرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 269، الصادر في 14 يونيو 2018، قرار رئيس الجمهورية، الذي حمل رقم 272 لسنة 2018.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، أدت اليمين الدستورية، أمس أمام الرئيس السيسي.​

