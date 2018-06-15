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    "جولة مكوكية" لوزيرة الصحة في أول يوم عمل لها

    12:32 ص الجمعة 15 يونيو 2018
    "جولة مكوكية" لوزيرة الصحة في أول يوم عمل لها

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب- أحمد جمعة:

    تبدأ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مباشرة مهام عملها اليوم الجمعة، بالمرور على غرفة الأزمات بهيئة الإسعاف بشارع البحر الأعظم؛ للاطمئنان على استعداد أطقم الإسعاف حول الجمهورية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة ستتوجه بعد ذلك لتفقد 4 مستشفيات: معهد ناصر، ومستشفى السلام، ومستشفى زايد التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي.

    وأوضح، في بيان، الجمعة، أنه من المقرر عودة الوزيرة عقب ذلك إلى ديوان عام الوزارة، لتفقد غرفة الطوارئ التي تعقدها الوزارة لتأمين احتفالات عيد الفطر.

    هالة زايد وزارة الصحة هيئة الإسعاف عيد الفطر
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