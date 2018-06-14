بعد الحريق.. أسقف شبرا الخيمة يتفقد كنيسة أبو مقار

كتب-إسلام ضيف:

تفقد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، أعمال معالجة آثار حريق كنيسة القديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة.

وكان أسقف شبرا الخيمة، شكل لجنة من الآباء الكهنة والمهندسين لوضع خطة ترميم ومعالجة آثار الحدث.

وقالت الكنيسة في بيان لها، الخميس، إنه لم يتأكد حتى الآن السبب الذي أدى إلى اشتعال المحول الكهربائي المجاور للكنيسة.

ونشب حريق فجر الاثنين الماضي بكنيسة القديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، ما أسفر عن حدوث تلفيات جسيمة بالدور الثالث، والدور الخامس وهو دور تحت الإنشاء به شَدَّات خشبية وحديدية.

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