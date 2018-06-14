  • عاجل:دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك
    • 1339276 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    "الأوقاف" تشكر السيسي لتجديد الثقة في "جمعة"

    11:13 م الخميس 14 يونيو 2018
    "الأوقاف" تشكر السيسي لتجديد الثقة في "جمعة"

    الشيخ جابر طايع

    كتب - محمود مصطفى:

    شكر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، وقيادات وزارة الأوقاف وجموع الأئمة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ على تجديد الثقة في الدكتور محمد مختار جمعة.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، الخميس، أن قيادات الوزارة وجموع الأئمة تمنوا للرئيس والوزير وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كل التوفيق، مجددين العهد أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.​

    جابر طايع وزارة الأوقاف السيسي محمد مختار جمعة

    الخبر التالى:

    أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان