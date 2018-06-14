"الأوقاف" تشكر السيسي لتجديد الثقة في "جمعة"

كتب - محمود مصطفى:

شكر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، وقيادات وزارة الأوقاف وجموع الأئمة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ على تجديد الثقة في الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، الخميس، أن قيادات الوزارة وجموع الأئمة تمنوا للرئيس والوزير وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كل التوفيق، مجددين العهد أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.​