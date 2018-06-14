"توفير نواقص الأدوية".. تفاصيل الاجتماع الأول لوزيرة الصحة الجديدة

كتب - أحمد جمعة:

بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، ممارسة مهام عملها، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عبر الاجتماع مع غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.

وركزت "زايد" خلال الاجتماع، على انتشار فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف بالمحافظات، وخاصةً محافظات الصعيد، لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال العيد.

ووجهت "زايد"، بضرورة توفير نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل خلال ساعات، مع إحضار إدارة الصيدلة تقرير عن نواقص الأدوية، وتوفيرها باحتياجات المواطنين لمدة تكفي لشهر، كما راجعت تجهيزات مستشفيات الإحالة التي يجري إخلاء أي حالات طبية بها، في الأزمات أو الحوادث، وحالة الأجهزة فيها مثل أجهزة الأشعة، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لـ"الدرجة القصوى" بدءًا من اليوم حتى نهاية الاحتفالات بالعيد، في جميع المستشفيات التابعة للوزارة، وهيئتها، مشيرة الى أن خطة التأمين الطبي تتضمن ساحات صلاة العيد، والمصايف، والمتنزهات، والفنادق بالإضافة إلى رفع الاستعداد بجميع المستشفيات، وأقسام الطوارئ، والمستشفيات المحيطة بالميادين العامة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومستخدمي الطرق السريعة خاصةً طرق "القاهرة – إسكندرية الزراعي"، و"القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، و"الإسكندرية- مرسي مطروح"، و"السويس – العين السخنة"، و"السويس- الإسماعيلية- بورسعيد"، و"القاهرة – العين السخنة"، و"السويس- جنوب سيناء"، و"العين السخنة – البحر الأحمر"، والطرق الرئيسية، والفرعية المؤدية لمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأوضحت "زايد"، تحديد 72 مستشفى في كل محافظات الجمهورية للإخلاء الطارئ في أي حوادث، مع وقف جميع الإجازات، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للفرق الطبية للمحافظات للعمل كفرق انتشار سريع، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ للضعف، وتأجيل دخول العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء فترة رفع الاستعداد.

ولفتت الوزيرة، حسب بيان، الخميس، إلى ضرورة التأكد من الإخلاء الطبي لـ30% من أسرة المستشفيات في تخصصات الجراحة العامة، والعظام، والرعايات المركزة، والحروق موضحةً أن غرفة الازمات بالوزارة ستنعقد طوال أيام رفع درجة الاستعداد بحضور كافة القطاعات والهيئات المعنية بالحدث في الوزارة.

واطمأنت الوزيرة، على جاهزية مستشفيات الحميات، والتأمين الصحي، وتوافر الأمصال، والتطعيمات، مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية في مختلف المحافظات، وخاصةً المطاعم، والنوادي، والفنادق، والمتنزهات، وأماكن بيع الأسماك، وكعك العيد.

ووجهت "زايد" الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، بالتنسيق مع جميع مستشفيات الجامعة في كل محافظات الجمهورية، مع توفير أي احتياجات تنقصهم من أدوية، ومستلزمات طبية، ومحاليل، وخاصةً في مستشفيات الصعيد.