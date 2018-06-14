نقيب عام الفلاحين يهنئ الحكومة الجديدة بثقة الرئيس السيسي

كتب_أحمد مسعد:

بعثت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، برقية تهنئة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، حسن اختيار الوزراء الجديد وتجديد الثقة في عدد من الوزراء السابقين الذين أثبتوا كفاءة عالية ونجاحًا منقطع النظير في ملفاتهم المختلفة، متمنيا التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الجديدة

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية اليوم عقب حلف الحكومة اليمين الدستورية، أسأل المولى عز وجل أن يوفق رئيس مجلس الوزراء الجديد في تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، أدت اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الحكومة المصرية 12 وزيرا جديدا هم:محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي،ومحمود توفيق وزيرا للداخلية،ويونس المصري وزيرا للطيران المدني،وهالة زايد وزيرة للصحة والسكان،ومحمد معيط وزيرا للمالية،وعز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي،ومحمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية،وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام،وعمرو عادل بيومي وزيرا للتجارة والصناعة،وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة،وياسمين فؤاد وزيرا للبيئة،ووعمرو طلعت وزيرا الاتصالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف، وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.​