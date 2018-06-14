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    برلماني: السياحة والاستثمار والصحة أبرز تحديات الحكومة الجديدة

    07:32 م الخميس 14 يونيو 2018
    برلماني: السياحة والاستثمار والصحة أبرز تحديات الحكومة الجديدة

    النائب عماد سعد حمودة

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب عماد سعد حمودة، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها ملف الاستثمار والسياحة والمصانع المغلقة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

    وأشاد حمودة، بتشكيل الحكومة الجديدة وضمها لكوادر وعناصر تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عملها، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من النجاحات في جميع القطاعات، من خلال استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت الحكومة السابقة بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذها على أرض الواقع في السنوات القليلة الماضية.

    وشدد عضو مجلس النواب، في بيان، الخميس، على ضرورة مواجهة جميع أنواع التجاوزات في ملف الدعم، من خلال وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه للقضاء على ظاهرة سارقي الدعم، وفتح ملف الأزمة السكانيةلاتخاذ الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاجها.

    عماد سعد حمودة الحكومة الجديدة الصرف الصحي مياه الشرب مجلس النواب

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