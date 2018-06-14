وزيرة الصحة تدعو العاملين بالوزارة للتسامح وتحقيق صالح المواطن المصري - صور

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عملها في ديوان عام الوزارة من غرفة إدارة الأزمات لمتابعة استعدادات العيد.

وقالت زايد، في تصريحات صحفية، الخميس: "سنكرم الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على الجهد الذي بذله في الوزارة وسنكمل العمل في ملف التأمين الصحي"، داعية جميع العاملين في الوزارة للتقارب والتسامح لتحقيق ما فيه صالح المواطن المصري.

وأكدت زايد: "وزارة الصحة بيتي ولست غريبة عليها وسأعمل مع أساتذتي وأخوتي بالوزارة لنكون على قدر ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكانت قيادات الوزارة تجمعت في الديوان العام في انتظار وصول الدكتورة هالة زايد بعد حلف اليمين الدستورية وزيرا للصحة.​