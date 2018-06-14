وزيرة الثقافة عقب أداء اليمين: بناء الإنسان والحفاظ على الهوية أهم أولوياتي

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهم أولوياتها في المرحلة المقبلة هو بناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وتحقيق عدالة ثقافية في جميع أنحاء مصر.

وأضافت عبدالدايم، في تصريحات، الخميس، أن الخطوات التي بدأتها الوزارة بعودة التلاحم مع المواطن وتغيير الأنماط الثقافية التقليدية المعتادة، مستمرة لاستكمال خارطة الطريق التي حددتها وبدأتها الدولة بهدف تحقيق الإصلاح والتنمية في جميع المجالات، وتنفيذ رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة فيها، ووجهت له التهنئة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.​