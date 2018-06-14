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    وزيرة الصحة الجديدة: "هتشوفوا تجربة فريدة والمواطن في رقبتنا"

    06:47 م الخميس 14 يونيو 2018
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    كتب - أحمد جمعة :

    قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، فور وصولها لمقر ديوان الوزارة، إن من أبرز الملفات التي ستعمل عليها الفترة المقبلة بتوجيهات رئاسية، ملف التأمين الصحي، الذي ستغير به الوضع على الواقع، متابعة: "هتشوفوا تجربة فريدة من نوعها".

    وأضافت، في تصريحات لها، الخميس، أن من ضمن الملفات التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات وتقديم الدعم لجميع مقدمي الرعاية الصحية.

    وتابعت: "الأربع سنوات الماضية أثبتت أنه مفيش مستحيل.. وزارة الصحة بيتي وأنا جاية أحط إيدي في إيدهم هنعمل حاجة محترمة أمام العالم ومش هنخذل القيادة السياسية والمواطن في رقبتنا".

    وأكدت أنه سيجري دعم أساتذة الطب في الجامعات لإحداث فارق كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فى ملف شباب الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

    وزارة الصحة هالة زايد التأمين الصحي الرعاية الصحية

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