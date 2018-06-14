ننشر السيرة الذاتية للدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- أ ش أ:

أدت الدكتورة نيفين القباج اليمين الدستورية، اليوم الخميس، نائبة لوزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

تمتلك الدكتورة نيفين القباج أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، فقد شغلت عدة مناصب في الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس الأمريكي القومي للسيدات، ولها العديد من الاستشارات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية الأوروبية والوكالة الألمانية للتنمية والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسري وغيرها من المؤسسات الدولية، كما عملت بالقطاع الحكومي مستشارًا للتخطيط الاستراتيجي لأمين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومستشارًا للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومي للسكان، ومساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي.

ومن أهم إنجازاتها التنموية برنامج "تكافل وكرامة"، وهو أول برنامج دعم نقدي في مصر حقق نجاحا كبيرا في سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التي تمولها وتساندها الدولة، كما أنشأت أول لجنة حماية للأطفال في مصر التي بدأت في محافظة الإسكندرية، وكان لها مساهمة في تعميم لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية، كما ساهمت في تطوير أول أداة لقياس قدرات وتصنيف المجتمع المدني في مصر، ولها مساهمات في قطاعات الإعاقة والمرأة والطفولة.

وتعد نيفين مؤسس أول شبكة للبحوث والتقييم في مصر تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتعظيم فعالية وكفاءة مشروعات التنمية لترشيد استخدام الموارد المحلية والمعونات الدولية.

وكانت نيفين القباج قد تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت على الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة كارلتون بكندا عام 1995، كما درست العلاقات الدولية والاقتصادية بجامعة أوتاوا بكندا.​