الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

كتب- محمود مصطفى:

توجه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأطيب وأخلص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى جميع أبناء الشعب المصري، وإلى ملوك وأمراء وحكومات وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الأزهر الشريف، في بيان اليوم الخميس، عن أمله في أن يعم السلام كل دول العالم، وأن تتضافر الجهود لتعيش البشرية في أمان ورخاء، وتنعم مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والسلام والاستقرار.

ودعا الأزهر الشريف، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى بذل كل الجهد في تلك الأيام المباركة من أجل إدخال الفرح والسرور على قلوب اليتامى والمستضعفين والمحتاجين والمشردين، ومواصلة أعمال البر والتعاون والاعتصام بحبل الله وترك الفرقة والاختلاف.​