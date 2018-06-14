نال جائزة الدولة التقديرية.. من هو محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني؟

كتبت- ياسمين محمد:

أدى الدكتور محمد مجاهد، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، خلفًا للدكتور أحمد الجيوشي.

وعمل "مجاهد" أستاذًا للتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان مسؤولًا عن المجمع التكنولوجي للتعليم الفني بالفيوم، وهو من أكبر المؤمنين بأهمية تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، من أجل النهضة بهذا القطاع.

وحصل "مجاهد" على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية عام 2016، وينتظره في وزارة التربية والتعليم ملفًا ضخمًا مليء بالمشكلات، قوامه 2000 مدرسة فنية ونحو 2 مليون طالب و100 ألف معلم.

وتسلط الدولة الضوء على ملف التعليم الفني؛ إذ ربطته بالخريطة الاستثمارية، وتسعى للارتقاء به لتوفير الأيدي العاملة التي تحتاجها مشروعات مصر الكبرى.​