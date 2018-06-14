شريف فتحي ينتظر وزير الطيران الجديد لتسليمه ملفات الوزارة

كتب - طه عبيد:

تواجد شريف فتحي، وزير الطيران السابق، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، لاستقبال الفريق يونس المصري، وزير الطيران الجديد، وتهنئته فور وصول مقر الوزارة، وشرح آخر مشروعات الوزارة والخطط التي يتم تنفيذها داخل المطارات، والشركات التابعة للوزارة.

والتقى "فتحي" مع رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة الطيران بمقر الوزارة، أثناء انتظاره وصول الوزير الجديد، لتسليمه الملفات المتعلقة بالوزارة والشركات.

وتنتظر قيادات الوزارة والشركات، وصول الفريق يونس المصري لديوان الوزارة، لتسلم الحقيبة الوزارية من شريف فتحي، لبدء فترة ولايته، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

كان الفريق يونس المصري، أدى اليمين الدستورية، صباح اليوم الخميس، كوزير للطيران المدني، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.