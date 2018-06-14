"حلال العقد".. تعرف على محمد عمر نائب وزير التعليم للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

أدى الدكتور محمد عمر، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

والدكتور محمد عمر من مواليد محافظة دمياط، حصل على الدكتوراه في الهندسة بجامعة القاهرة، وعمل أستاذًا للهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، حتى تولى منصب مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم عام 2014، في عهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم الأسبق.

وفي مارس الماضي، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم حاليًا، القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2018، والذي نص في المادة الثالثة منه، على تفويض الدكتور محمد عمر، إلى جانب عمله كمدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، في كافة اختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص، بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذكرات والطلبات والمكاتبات الخاصة بشؤون المعلمين، والوارد بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008، بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها.

إلى جانب ذلك، تولى عمل منصب رئيس فريق عمل تنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة ومتابعة مؤشرات قياس الأداء بوزارة التربية والتعليم، وعضو المجلس الاستشاري الأعلى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وعضو الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.

ويعرف "عمر" في أوساط المعلمين، بأنه أوجد حلولًا للكثير من المشكلات الإدارية التي اشتكى منها المعلمون على مدار سنوات، من أبرزها: "إعادة المعلمين المغتربين إلى محافظاتهم، وحل أزمة شرط محو الأمية بعقود معلمي الـ30 ألف وظيفة وإيجاد بدائل له، والتخطيط لحل مشكلة عجز المعلمين، وتعديل المسمى الوظيفي، وضم المدة"، وغير ذلك من المشكلات.

ويأتي اختيار الدكتور محمد عمر لمنصب نائب الوزير لشؤون المعلمين، بعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا في ايجاد حلول لمعظم المشاكل الإدارية التي ظل يصرخ منها المعلمون طوال السنوات الماضية، ما جعل شعبيته تزيد.

وكلف الدكتور طارق شوقي، "عمر" بحل كافة مشكلات المعلمين، قائلًا إن هناك فريقًا مكونًا من 120 متخصصًا من 27 محافظة يجتمعون بالوزارة لحل مشكلات المعلمين.