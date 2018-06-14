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    اللواء محمود توفيق وزيرًا جديدًا للداخلية

    01:04 م الخميس 14 يونيو 2018
    اللواء محمود توفيق وزيرًا جديدًا للداخلية

    محمود توفيق وزير الداخلية

    كتب- محمد عمارة:

    أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلفًا للواء مجدي عبدالغفار.

    وؤدي الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيسا للوزراء.

    كما يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مدبولي، ونوابهم اليمين أمام الرئيس السيسي.​

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