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    الإبقاء على وزير الري في حكومة مصطفى مدبولي

    01:10 م الخميس 14 يونيو 2018
    الإبقاء على وزير الري في حكومة مصطفى مدبولي

    كتب- أحمد مسعد:
    أدى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

    ويتولى "عبدالعاطي"، حقبة الوزارة لفترة ولاية ثانية.

    وأدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

    ومن أبرز الوزارات التي جرى تغييرها: "الدفاع، والداخلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والزراعة، والمالية، والصحة، والاتصالات، والطيران المدني، وقطاع الأعمال".

    وزير الري حكومة مدبولي محمد عبد العاطي

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