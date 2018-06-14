وزير الزراعة السابق: مصطفى مدبولي اتصل بي وقال "متشكرين"



كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور عبدالمنعم البنّا، وزير الزراعة السابق في حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، أبلغه أمس بخروجه من الوزارة.

ومن المقرر أن يؤدي مدبولي ووزرائه الجدد ونوابهم، اليمين أمام الرئيس السيسي بعد قليل بقصر الاتحادية.

وأضاف البنّا لمصراوي، منذ قليل: "كلمني امبارح وقالي متشكرين، ومعرفش إيه الأسباب، لكن ربنا يولي من يصلح".