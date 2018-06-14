"الآثار": برنامج زمني لوضع "العائلة المقدسة" على قائمة اليونسكو نهاية 2018

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة المعنية بمسار رحلة العائلة المقدسة، أنها قررت وضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة، ورفع مسار الرحلة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو في نهاية عام 2018.

ورحب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بأعضاء اللجنة المعنية بمسار الرحلة، وذلك في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

وشدد "العناني"، في بيان اليوم الخميس، على أهمية دور اللجنة في إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع المسار على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو، مطالبًا بضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة الانتهاء من إعداد الملف؛ تمهيدًا لرفعه على قائمة اليونسكو.

وحضر اجتماع اللجنة، كلٍ من الدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، ممثل الكنيسة القبطية، والمهندس عادل الجندي، المنسق العام لوحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، والدكتورة شذى إسماعيل، أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

من جانبه، قال الدكتور علي أحمد، المشرف على مكتب الوزير، وعضو اللجنة، إن الاجتماع ناقش في أولى جلساته، أهم محاور ومهام اللجنة لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وأهمية الاستفادة من كافة الدراسات العلمية والجهود المبذولة طوال الفترات السابقة لتوثيق مسار الرحلة.​