نائب يطالب بمد مهلة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة 3 أشهر في محافظة المنيا؛ نظرًا لوجود مساحات كبيرة مشغولة بواضعي اليد ممتدة في الجبل الغربي والجبل الشرقي.

وقال "غيتة"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إننا نطالب بمد مدة التقدم لواضعي اليد إلى 3 أشهر أخرى للصالح العام، مع إلزام الإصلاح الزراعي بعدم الاعتراض على قبول الطلبات على أرضهم من خلال الأحياء بالمحافظات، خصوصًا وأن هناك محافظات كثيرة مدت المهلة لتحقيق الصالح العام، عدا محافظة المنيا.

وناشد عضو مجلس النواب، محافظ المنيا بمد طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد فى المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وأضاف "غيتة"، أن مجلس النواب يسعى لمواجهة مختلف أشكال الاعتداء على أملاك الدولة، من خلال إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة ذلك، والقضاء على مثل تلك الأفعال التي تضر بمصلحة الدولة.