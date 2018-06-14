مصادر: "معيط" للمالية و"المصري" للطيران وصبحي للرياضة وطلعت للاتصالات

كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن يؤدي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، وعدد من الوزراء الجدد ونوابهم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات.

وقالت المصادر، لمصراوي، إن "مدبولي" كلف الدكتور محمد معيط، بوزارة المالية خلفًا للدكتور عمرو الجارحي، والفريق يونس المصري، وزيرًا للطيران المدني خلفًا لشريف فتحي، والدكتور أشرف صبحي، وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا للمهندس خالد عبدالعزيز، وعمرو طلعت، وزيرًا للاتصالات، خلفًا للمهندس ياسر القاضي.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر كذلك، تعيين عمرو نصار، وزيرًا للتجارة والصناعة، خلفًا للمهندس طارق قابيل.