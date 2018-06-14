​وزيرة السياحة: اختيار مصر "أكثر أمنا" من أمريكا وبريطانيا "خطوة مبشرة"

كتب- يوسف عفيفي:

علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على اختيار مصر بالمركز الأول بين دول القارة الإفريقية وفي مرتبة أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول البلدان الأكثر أمنًا، قائلة: "بلادنا شهدت انتعاشة قوية وحقيقية هذا العام".

وأضافت المشاط، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة الترويحية السياحية لمصر في كأس العالم بأحد فنادق الجيزة، أن هناك مؤسسة عالمية أكدت في آخر تقاريرها أن مصر أكثر دولة آمنة فى أفريقيا وكلها خطوات تبشر بأن بنهاية 2018 ستكون سنة جيدة للتغلب على أي تحديات تواجه القطاع السياحي.

كانت مصر، احتلت المركز الأول بين دول القارة الإفريقية وجاءت في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في تقرير مؤسسة جالوب الدولية حول البلدان الأكثر أمنًا.