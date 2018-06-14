وزيرة السياحة: نحن أفضل من الماضي.. ولدينا ميزانية للتنشيط في المحافل الدولية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن مشاركة مصر في كأس العالم أفضل حدث رائع خلال 2018، لافتة إلى سعي الحكومة المصرية في المشاركة بشكل مختلف في الترويج للسياحة يفيد مصر.

وأضافت المشاط، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة الترويحية السياحية لمصر في كأس العالم بأحد فنادق الجيزة، أنه سيتم العمل على تنظيم مسابقة بين المشجعين خلال فعاليات بطولة كأس العالم، وسوف يحصل الفائز على رحلة لزيارة مصر لمدة 7 أيام، وخصصت 30 رحلة ذهبية للمقاصد السياحية المختلفة للفائزين.

وأكدت المشاط، أن وزارتي السياحة والاستثمار والتعاون الدولي عملت على وضع فكرة من خلال حملة دعاية جديدة لمصر في كأس العالم بوضع حملة كبيرة للمنتخب والتواجد في الأسواق الأوروبية المختلفة وسط بلدان وصلت كأس العالم.

وتابعت: "تم العمل على أن نتواجد أيضا بمصر ليس فقط من خلال شاشات وإعلانات ولكن باستخدام المنصات الرقمية بشكل كبير وسنستخدم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل أكبر".

ونوهت الوزيرة، إلى أن التعاون بين جميع الحهات يعد بداية لمرحلة ترويجية مختلفة لوزارة السياحة تضاف للقطاع السياحي، موضحة أن مصر تعيش حالة جيدة أفضل من الماضي من الناحية السياحية.

وأضافت وزيرة السياحة، أن عملية الترويج لتنشيط السياحة، يقع على عاتق الوزارة، ونمتلك ميزانية للتنشيط وتم تركيزها في الأحداث الكبيرة للترويج لمصر بشكل أكبر وحرصنا على التواجد فى المحافل الكبيرة.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، حملة "مصر ـ اكتشف واستثمر"، عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.