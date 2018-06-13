تنفيذًا لتعليمات السيسي.. تسليم 93 مليون جنيه تعويضات لأهالي مطروح

مرسى مطروح- أ ش أ:

سلّمَ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، ومحافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، الأربعاء، شيكات بقيمة 93 مليونا و300 ألف جنيه، تعويضات لـ 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة التابعة لمركز مرسى مطروح، مقابل التنازل عن 360 فدانا من أراضيهم ومنازلهم لصالح المشروعات القومية الدولة، تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف التعويضات قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ونقل الوزير، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهالي رأس الحكمة ومطروح، وتقديره لمواقفهم النبيلة وتسليم أراضيهم من أجل تنفيذ مشروع لصالح الدولة في رأس الحكمة، وأنها ستكون نواة لمدينة رأس الحكمة الجديدة، على غرار مدينتي العلمين الجديدة، والضبعة الجديدة.

وتقدم الوزير بالشكر لأهالي رأس الحكمة ومطروح، الذين ارتبط بهم لأكثر من موقف نبيل وكريم.

وأضاف الوزير، أنه دائما ما يحضر إلى أهالي مطروح ومعها أخبار سارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا منه لأهالي مطروح لموقفهم الكبيرة مع الدولة المصرية.

وتابع الوزير: "أننا نعلم جيدا مدى ارتباط أهالي مطروح بالأرض وليس من السهل أن يفرطوا فيها، ولكن عندما تكون هناك مصلحة عليا للوطن، فإننا نقدمها على طبق من فضة للوطن"، مضيفا بأننا نقدم اليوم هدية متواضعة، وليس ثمنا للأرض والتراب الذي لا يقدر بثمن، وهذه الهدية من مصر تقديرا لمواقف الأهالي المشرفة".

واستطرد الوزير: "القادم أفضل،طالما نحن مقتنعين بالقيادة السياسية، التي تعمل لصالح بلدها وأن مصلحة مصر شغل الرئيس الشاغل، ووجه الشكر لأهالي القرية لمواقفهم النبيلة من أجل تنفيذ مشروع لصالح الدولة في رأس الحكمة سيكون نواة لمدينة رأس الحكمة الجديدة.

وقدم المحافظ، الشكر لرئيس الجمهورية على صرف التعويضات للأهالي، وجهوده الوطنية من أجل رفعة الوطن والارتقاء به، مضيفا أنه لن يقبل بأي شكل أن يضار مواطن فى عهد السيسى، وأن أهالي مطروح جميعًا يعلمون مدى حبه واحترامه لهم والبحث عن مصلحتهم والعمل على النهوض بمحافظتهم.

وأوضح: "نسعى جميعا لمصلحة الوطن والنهوض به وتنميته، فنحن فداء لهذا الوطن، وفي الوقت نفسه لن نقف أمام مصلحة المواطن وتعويضه بالصورة المناسبة"، مضيفًا أنه يجب على الجميع أن يساعد المشروعات القومية التي تنهض بالدولة والتي تم التخطيط لها وفقًا للموارد والإمكانيات المتاحة.

وقال المحافظ، إن إجمالي المساحة 360 فدانا بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2017 بإعادة تخصيص لصالح المشروعات القومية، والسعر التقديري للفدان طبقا لتقدير لجنة المساحة 150 ألف جنيه بالإضافة إلى تقدير سعر المباني الواقعة بذات المساحة بإجمالي 34 منزلا، لـ 99 أسرة من أهالي رأس الحكمة.