البابا تواضروس مهنئا المصريين بالعيد: "نصلي لتكون كل أيامنا فرح وسلام"

كتب- إسلام ضيف:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين بحلول عيد الفطر المبارك، أثناء إلقائه عظته الأسبوعية، التي ألقاها اليوم بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالأنبا رويس.

وقال تواضروس في مستهل عظته: "في البداية أحب أن أهنيء كل الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الذي يحل بعد يومين، ونهنيء كل المسؤولين في بلدنا العزيز مصر ونهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل".

وتابع: "كما نهنيء رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد مصطفى مدبولي، وكل السادة الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب وكل النواب والمسؤولين في بلادنا الحبيبة بعيد الفطر بعد شهر الصوم، ونصلي إلى الله أن يجعل كل أيام المصريين فرحًا وسلامًا".