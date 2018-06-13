"العمل الدولية" تنظم حفل إفطار في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

كتبت-مروة شوقي:

نظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حفل إفطار ومباراة كرة قدم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وحضر الحفل أشرف مرزوق، مستشار وزير القوى العاملة، والدكتورة عزة قورة، عضو جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، والدكتور جمال الخطيب، مستشار الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة.

وتضمن الحفل، مباراة كرة قدم بين الأطفال ومنظمة العمل الدولية، وأقيم الحفل في المسرح الروماني، في مركز شباب الجزيرة.