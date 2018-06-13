رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: مكافأة نهاية الخدمة سارية ولم يتم إلغاؤها

القاهرة- أ ش أ:

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين في المؤسسات الصحفية القومية، عار تمام عن الصحة.

وقال جبر في تصريحات صحفية، أن صرف المكافأة يتم بانتظام، والهيئة الوطنية للصحافة أرسلت للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى فبراير 2017، وطلبت زيادة المخصصات المدرجة لها فى الميزانية الجديدة، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة لاختصار جدول الانتظار.

ولفت إلى أن الدولة قدمت أكثر من 110 ملايين جنية دفعة واحدة في العام الماضي، بجانب 2.5 مليون جنية شهريا تقدمها الحكومة، لصالح الزملاء المحالين إلى المعاش.

وأضاف جبر، أن مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم "76" لسنة "1970"، حيث نص في المادة " 110" على: "إذا انتهى عقد الصحفي احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد"، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986، بإضافة العمال والإداريين، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا، ويتم الصرف بمقتضاه وفي ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية.

وأكد رئيس الهيئة أن القوانين السابقة التي تم إلغاؤها ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة، لأن إقرارها ورد على سبيل الحصر في قانون نقابة الصحفيين، ولا يجوز النص عليها في أكثر من قانون.

وأشاد جبر، بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات في الموازنة الجديدة للدولة.