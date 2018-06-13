العاملين بالكيماويات: المرأة نافست بقوة في الانتخابات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، إن نسبة التغيير في انتخابات اللجان النقابية للنقابة بلغت 90%، لافتاً إلى ظهور وجوه نقابية شابة.

وتابع حمدي، في تصريح لمصراوي، إلى أن تمثيل المرأة في النقابة العامة، ظهر بشكل جيد لأول مرة في الصناعات الكيماوية، مضيفاً:" كان تمثيل المرأة في الشركات الصناعية، في وقت سابق بشكل ودي، ولكن مع الانتخابات العمالية تواجدت المرأة النقابية في المعركة التنافسية، وأثبتت نجاحها، فلدينا 10 سيدات في اللجان النقابية، وسيدتين في النقابة العامة".

ونوّه حمدي، إلى عقد رؤساء النقابات العامة، لقاءات مستمرة مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع نتيجة إيداع أوراق اللجان النقابية في الوزارة، لتجهيز قاعدة البيانات من أجل التجهيز لانتخابات النقابات العامة، موضحاً:" تحدثنا عن اهم المستجدات واهم التعليمات من أجل الاستعداد بشكل جيد، وإتاحة الفرصة لجميع الاعضاء للاشتراك في الماراثون الانتخابي بكل شفافية".​