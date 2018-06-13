الحكومة تكشف حقيقة رفع الآذان الشيعي في مصر

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من صورة لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة مع خبر مفاده رفع الآذان على الطريقة الشيعية بصوت القارئ المصري فرج الله الشاذلي.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحةً أن هذه الواقعة لم تتم على أرض الكنانة (مصر) ولا في مساجدها مطلقاً، وإنما ترجع إلى عام 2014 عندما سافر القارئ فرج الله الشاذلي إلى دولة (إيران) وهو ليس موظفًا بالأوقاف ولا من العاملين بها، وعندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت تم التحقيق مع المذكور في حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التليفزيون ومنعه من القراءة في المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم منعه من القراءة في مسجد إبراهيم الدسوقي حتى توفي في 2017.

وشددت الوزارة على أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صورة مسجد الإمام الحسين، مؤكدةً أن جميع مساجد مصر تدين بمذهب أهل السنة والجماعة والآذان فيها على طريقة أهل السنة والجماعة.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن.​