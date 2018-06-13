"الزراعة": افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو

كتب - أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، في 30 يونيو الجاري، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الزراعة - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إنه يجري حاليا الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى للمشروع، والذي يعد نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني.

وأشار البنا إلى أن المشروع يقع بمنطقة غرب غرب المنيا علي طريق بني مزار - الواحات، ويبعد حوالي 55 كيلومترا عن مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح أن المشروع يضم 16 صوبة زراعية فردية، ومزدوجة منزرعة بمحاصيل: الخيار والطماطم والفلفل، وكذلك هناك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول صويا، دوار شمس، وعنب.

وأكد وزير الزراعة أنه تم مراعاة تنوع أساليب الري الحديثة بالمشروع ما بين ري بالتنقيط والرش، حيث تم مد المشروع بحوالي 80 جهاز ري محوري "بيفوت" حيث يغطي الجهاز الواحد مساحة 125 فدانا.

وأوضح البنا أنه تم الانتهاء من إقامة محطة للإنتاج الحيواني على مساحة 55 ألف متر مربع، تسع حوالي 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثياً "مصري وخليط إيطالي"، فضلا عن محلب آلي، ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف، ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، ومبنى إداري.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجيستية للمشروع، تم فيها إنشاء مبنى للسكن الإداري، ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، فضلا عن معمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنبات، وكذلك تم تجهيز وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية للمشروع، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة بالكامل.

ولفت إلى أنه تم أيضا إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستخدامها في أغراض الشرب قدرتها حوالي 5 م3/ساعة.

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