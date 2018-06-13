"عبد العال" يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

القاهرة - أ ش أ:

بعث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد العال: إن عيد الفطر المبارك يتزامن مع بدء الفترة الرئاسية الثانية التي يستكمل فيها الرئيس بناء دولة حديثة قوامها الإنسان وحصاد ثمرة ما زرعه، واجتثاث الإرهاب من أرض مصر الطيبة.

وفيما يلي نص البرقية :

"فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

ونحن نتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك، يكون من دواعي سروري وغبطتي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وأطيب الأماني أن يكون هذا العيد السعيد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة، وهي بالغة إياها بإذن الله.

وإنه لمن حسن الطالع أن يأتي احتفالنا بعيد الفطر المبارك في بداية تحملكم مسئولية الحكم التي أودعكم أمانتها شعب مصر العظيم لنستكمل معكم ما بدأتموه من بناء دولة حديثة قوامها الإنسان، ونحصد معكم ثمرة ما زرعتموه، واجتثاث الإرهاب من أرض مصر الطيبة.

داعين المولى - عز وجل - أن يكلل مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وأن يتم الله عليها نعمته ليبلغ شعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان.

حفظكم الله ووقاكم من كل سوء. وكل عام وأنتم بخير"​