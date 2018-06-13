  • عاجل:البترول تنتهي من مقترح زيادة أسعار البنزين وفي انتظار "ساعة الصفر"
    • 1339264 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    تعاون بين "التعليم" وجامعة الزقازيق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

    04:04 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتبت- ياسمين محمد:

    وقع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد الله، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة، نائبًا عن الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أكد حجازي أن البروتوكول يهدف إلى: تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال التربية الخاصة، تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب ذوي الإعاقة، تدريب عدد من المعلمين الموكل لهم التعامل مع الطلاب، تقديم خدمات استشارية متخصصة لذوي الإعاقة، حل المشكلات السلوكية والنفسية والتعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، العمل على دمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتقديم الدعم الفني لمعلمي ومدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة من خلال كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

    وأضاف حجازى أن هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه الذي يعقد مع جامعة متخصصة في علوم ذوي الإعاقة، ويفتح آفاق جديدة في مجال دعم القوي العاملة بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج، وإجراءات القبول بتلك المدارس.

    تم توقيع البروتوكول بحضور: الدكتور إيهاب الببلاوي، وكيل كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، الدكتور أحمد آدم، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، الدكتور عبد الستار شعبان، مدير عام تنمية التربية الخاصة، عبير أنور، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، وعدد من أعضاء الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالإضافة إلى وفد من جامعة الزقازيق، وأساتذة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

    وزارة التعليم رضا حجازي جامعة الزقازيق ذوي الاحتياجات الخاصة طارق شوقي بروتوكول تعاون

    الخبر التالى:

    "العاملين بالصناعات الغذائية": تدريب 3200 لجنة نقابية بعد انتهاء الانتخابات العمالية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان