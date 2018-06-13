تعاون بين "التعليم" وجامعة الزقازيق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت- ياسمين محمد:

وقع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد الله، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة، نائبًا عن الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أكد حجازي أن البروتوكول يهدف إلى: تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال التربية الخاصة، تقديم مستوى تعليمي متميز للطلاب ذوي الإعاقة، تدريب عدد من المعلمين الموكل لهم التعامل مع الطلاب، تقديم خدمات استشارية متخصصة لذوي الإعاقة، حل المشكلات السلوكية والنفسية والتعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، العمل على دمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتقديم الدعم الفني لمعلمي ومدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة من خلال كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

وأضاف حجازى أن هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه الذي يعقد مع جامعة متخصصة في علوم ذوي الإعاقة، ويفتح آفاق جديدة في مجال دعم القوي العاملة بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج، وإجراءات القبول بتلك المدارس.

تم توقيع البروتوكول بحضور: الدكتور إيهاب الببلاوي، وكيل كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، الدكتور أحمد آدم، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، الدكتور عبد الستار شعبان، مدير عام تنمية التربية الخاصة، عبير أنور، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، وعدد من أعضاء الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالإضافة إلى وفد من جامعة الزقازيق، وأساتذة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.