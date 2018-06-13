"العاملين بالصناعات الغذائية": تدريب 3200 لجنة نقابية بعد انتهاء الانتخابات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن وزارة القوى العاملة، وضعت خطة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والنقابات العامة، لعمل دورات تثقيفية لـ3200 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه ناتج وعي الجهات المعنية بحاجة القيادات النقابية للتدريب بعد غياب 12 عاما للانتخابات العمالية.

وتابع عيش، في تصريح لمصراوي، أن خطة التدريب تشمل القانون رقم 213 لسنة 2017، ولوائحه التنفيذية، فالقانون أعطى الشخصية الاعتبارية المستقلة للجان النقابية، بالإضافة إلى تدريب القواعد العمالية على المفاوضة الجماعية وآلياتها.

وعن نسبة التغيير في القواعد العمالية لنقابة الصناعات الغذائية، أوضح عيش، إلى أنها تعدت نسبة الـ80%، لافتاً إلى أن هذا التغيير سيسهم في إثراء الحركة النقابية في مصر، وسيزيد من وعي ومعرفة العامل النقابي بحقوقه وواجباته.

وأكد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابات العامة لم تتأخر في تسليم أي عامل يرغب في الترشح على انتخابات النقابة العامة الأوراق اللازمة، مضيفاً: "كانت هناك توجيهات من وزارة القوى العامة أن العامل الذي لا يحصل على الشهادة من النقابة، يقدم ما يفيد بأنه عضو جمعية عمومية حتى يمكنه التقدم للترشح، ولم يوجد أي معوقات تمنع أي شخص من الترشح بالنسبة في انتخابات النقابات العامة".

وعن تمثيل المرأة، قال:" للأسف لم يتقدم أي عاملة للنقابة العامة للصناعات الغذائية، ولكن اللجان النقابية تتضمن 6 سيدات".

ونفى عيش، اتهام بعض النقابين برفض النقابات العامة، تسليم شهادة إثبات القيد بالجمعية العمومية لمنع الترشح للرئاسة النقابات، بقوله:" لم نمنع أي حد من الترشح".​