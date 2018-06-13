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    بالأسماء.. "مستقبل وطن" يصدر تشكيل الأمانات في 3 محافظات

    04:02 م الأربعاء 13 يونيو 2018
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    كتبت-مروة شوقي:

    أصدر المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارًا بالتشكيل النهائي لأمانات الحزب، في عدد من المحافظات، عقب الاندماج مع جمعية "كلنا معاك من أجل مصر".

    تضمن القرار تشكيل هيئات مكاتب محافظات القاهرة، بني سويف، والفيوم.

    شملت تشكيلات هيئات المكاتب أمانات الشباب والمرأة، وشؤون المجالس المحلية، والتدريب والتثقيف، والمواطنة.

    حزب مستقبل وطن أشرف رشاد بني سويف الفيوم القاهرة

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