مجلس أمناء "STEM 6 أكتوبر": وصف المدرسة بـ"لم ينجح أحد" افتراء

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر مجلس أمناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بياناً بشأن الإنجازات التي حققتها المدرسة، اعتراضًا على ما نشر بإحدى الصحف تحت عنوان: "مدرسة المتفوقين لم ينجح أحد".

وجاء بالبيان أن ما نشر عار تمامًا من الصحة، فالمدرسة تحقق نجاحات عامًا بعد عام، فالبنسبة لنسب النجاح منذ إنشائها حتى الآن كالتالي:

- الدفعة الأولى عام 2014، عدد الطلاب كان 85، عدد الناجحين 85، بنسبة 100%.

- الدفعة الثانية عام 2015، عدد الطلاب كان 92، عدد الناجحين 92، بنسبة 100%.

- الدفعة الثالثة عام 2016 عدد الطلاب 116، عدد الناجحين 113، بنسبة 97.4%.

- الدفعة الرابعة عام 2017، عدد الطلاب 112، عدد الناجحين 110، بنسبة 982%.

وحصل طلاب المدرسة على عدد من المنح داخل مصر وخارجها كالتالي: الدفعة الأولى: 8 منح بالجامعة الأمريكية، و8 بالولايات المتحدة الأمريكية، الدفعة الثانية: 15 بالجامعة الأمريكية، و23 بالولايات المتحدة الأمريكية، الدفعة الثالثة: 21 بالجامعة الأمريكية، 14 جامعة زويل، 9 الأكاديمية البحرية، 5 الجامعة البريطانية، و16 بالولايات المتحدة الأمريكية، والدفعة الرابعة 11 بالجامعة الأمريكية، و12 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن 80% من طلاب المدرسة مجموعهم يعادل نسبة 95% فيما أعلى مقارنة بمجموع الثانوية العامة، وتقبل جامعة زويل الطلاب من مدرسة المتفوقين بنسبة نجاح 97%، نظرًا لمستوى الطلاب المتقدم في البحث العلمي، بينما تقبل طلاب الثانوية العامة بمجموع يبدأ من 95%.

ورصد مجلس الأمناء الجوائز التي حصدها الطلاب داخل مصر وخارجها:

الجوائز التي حصل عليها طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وذكر بيان مجلس الأمناء، ان الواقعة التي حدثت بالمدرسة، واتهمتها الجريدة بأنها مدرسة لم ينجح أحد، تمثلت في إجراء طالبين من المتفوقين علميًا، تجربة كيميائية، بالمخالفة لنظام المدرسة، داخل حجرة الإقامة، أدت إلى اشتعال المرتبة، وأطفى الحريق الإشراف وأفراد الأمن الداخلي وانتهى الأمر، ومازالت الامتحانات مستمرة ولم تظهر أي نتائج حتى تتهم بالمدرسة بأنها مدرسة لم ينجح أحد.