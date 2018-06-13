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    بُشرى لطلاب الثانوية.. 95.8% نسبة النجاح في اللغة العربية

    03:47 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    بُشرى لطلاب الثانوية.. 95.8% نسبة النجاح في اللغة العربية

    الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، النتيجة النهائية لتقدير درجات امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 3 يونيو الماضي.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جاءت النتيجة على النحو التالي:

    - إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (556326) طالبًا.

    - إجمالي عدد الطلاب الناجحين (533142) طالبًا.

    - إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (866) طالبًا.

    - بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (95,8%).

    وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

    - حصول عدد (156704) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,39%).

    - حصول عدد (152349) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (28,58%).

    -حصول عدد (109822) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (20,60%).

    رضا حجازي الثانوية العامة امتحان اللغة العربية وزارة التعليم

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