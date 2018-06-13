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    منال العبسي تطالب بتولي الجيش "إحياء مسار العائلة المقدسة"

    02:55 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    منال العبسي تطالب بتولي الجيش "إحياء مسار العائلة المقدسة"

    منال العبسي مساعدة رئيس حزب الوفد

    كتب- هاني رجب:

    حذرت منال العبسي، مساعدة رئيس حزب الوفد ورئيسة لجنة المرأة بالحزب، من ضياع فرص تحقيق النجاح الباهر وجهود إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

    وطالبت العبسي، في بيان، الأربعاء، بأن يتولى الجيش بالتعاون مع الجهات المعنية هذه المهمة التي لا تقل أبدا عن أشرف المهام والمعارك التي يتولاها أبطالنا في الدفاع بشرف واستبسال عن اراضي الوطن.

    واقترحت العبسي، تأسيس شركة قابضة مصرية تضم عدة شركات مساهمة في مختلف المجالات يكون ضمن مسؤوليتها العمل على نجاح هذا الملف واستثماره على الشكل الامثل، مطالبة جميع الأجهزة المعنية الالتفاف حول هذا المشروع ودعمه وهذا من الثوابت الوطنية.

    وقالت العبسي، إن الوقت يداهمنا ونحن نقف مكتوفي الأيدي، ولم نحرك ساكنا فيما يخص رحلات برنامج الحج إلى مصر للأخوة المسيحيين على مستوى العالم.

    منال العبسي حزب الوفد العائلة المقدسة

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