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    الحكومة: 5 معلومات لا تعرفها عن دعم الخبز والسلع

    03:10 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    الحكومة: 5 معلومات لا تعرفها عن دعم الخبز والسلع

    كتب- إسلام ضيف:

    نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، 5 معلومات عن دعم الخبز والسلع.

    وأوضح المركز أن المعلومات المنشورة تأتي إيمانًا بحق المواطن في المعرفة، وفي إطار حملة التوعية "ما لا تعرفه عن الدعم".

    وفيما يلي 5 معلومات عن دعم الدولة للخبز والسلع.

    1- تدعم الدولة رغيف الخبز بقيمة 48 قرشًا لكل رغيف يُباع للمواطنين، بنسبة 91% من قيمة المنتج.

    2- تدعم الدولة السلع بحوالي 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا لأكثر من ذلك.

    3- تنتج الدولة حوالي 94 مليار رغيف سنويًا، ليصل إجمالي الدعم السنوي إلى 5.49 مليار جنيه.

    4- تكلفة الدعم للخبز والسلع تقدّر بنحو 87.3 مليار جنيه سنويًا، 43% للسلع، و57% للخبز.

    5- متوسط عدد المستفيدين من دعم السلع 6.75 مليون مواطن.

    دعم الخبز دعم السلع اقتصاد مصر السلع التموينية

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