الحكومة: 5 معلومات لا تعرفها عن دعم الخبز والسلع

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، 5 معلومات عن دعم الخبز والسلع.

وأوضح المركز أن المعلومات المنشورة تأتي إيمانًا بحق المواطن في المعرفة، وفي إطار حملة التوعية "ما لا تعرفه عن الدعم".

وفيما يلي 5 معلومات عن دعم الدولة للخبز والسلع.

1- تدعم الدولة رغيف الخبز بقيمة 48 قرشًا لكل رغيف يُباع للمواطنين، بنسبة 91% من قيمة المنتج.

2- تدعم الدولة السلع بحوالي 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا لأكثر من ذلك.

3- تنتج الدولة حوالي 94 مليار رغيف سنويًا، ليصل إجمالي الدعم السنوي إلى 5.49 مليار جنيه.

4- تكلفة الدعم للخبز والسلع تقدّر بنحو 87.3 مليار جنيه سنويًا، 43% للسلع، و57% للخبز.

5- متوسط عدد المستفيدين من دعم السلع 6.75 مليون مواطن.