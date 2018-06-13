الحكومة: 5 معلومات لا تعرفها عن دعم الخبز والسلع
كتب- إسلام ضيف:
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، 5 معلومات عن دعم الخبز والسلع.
وأوضح المركز أن المعلومات المنشورة تأتي إيمانًا بحق المواطن في المعرفة، وفي إطار حملة التوعية "ما لا تعرفه عن الدعم".
وفيما يلي 5 معلومات عن دعم الدولة للخبز والسلع.
1- تدعم الدولة رغيف الخبز بقيمة 48 قرشًا لكل رغيف يُباع للمواطنين، بنسبة 91% من قيمة المنتج.
2- تدعم الدولة السلع بحوالي 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا لأكثر من ذلك.
3- تنتج الدولة حوالي 94 مليار رغيف سنويًا، ليصل إجمالي الدعم السنوي إلى 5.49 مليار جنيه.
4- تكلفة الدعم للخبز والسلع تقدّر بنحو 87.3 مليار جنيه سنويًا، 43% للسلع، و57% للخبز.
5- متوسط عدد المستفيدين من دعم السلع 6.75 مليون مواطن.
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