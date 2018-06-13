موجة حارة تبدأ الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس العيد

كتبت- عايدة رضوان:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد يومي الجمعة والسبت المقبلين، لموجةٍ حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تنشط الرياح المعتدلة يوم السبت على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، من 32 إلى 35 درجة على السواحل الشمالية، ومن 39 إلى 42 درجة على الوجه البحري والقاهرة، ومن 38 إلى 43 درجة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومن 43 إلى 45 على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع - فيما يخص طقس يومي الأحد والاثنين - انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد، أن هناك رياحًا معتدلة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة من 32 إلى 30 على السواحل الشمالية، وما بين 35 إلى 37 درجة على الوجه البحري والقاهرة، ومن 37 إلى 39 درجة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وما بين 44 إلى 45 درجة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء تسمح بصفة عامة للخروج والاستمتاع بجميع الشواطئ المطلة على البحرين، وكذلك مسطح نهر النيل، كما يسمح مستوى الرؤية الأفقية على كل الطرق بالسفر على مدار اليوم بكل أمان.

فيما نصحت الهيئة، المواطنين بعدم التعرض المباشر لفترات طويلة لأشعة الشمس واصطحاب غطاء واقي للرأس.