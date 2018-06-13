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    طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن التسول

    02:39 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن التسول

    النائب فايز بركات

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الجديد، بخصوص انتشار ظاهرة التسول.

    وقال بركات، في طلب الإحاطة، إنه مع اقتراب العيد تكتظ الشوارع والمساجد ووسائل المواصلات بالمتسولين الذين ينتظرون زكاة الفطر.

    وحذر النائب من هذه الفئة في المجتمع، الذين يستعطفون الناس لأخذ المال منهم، رغم قدرتهم على العمل وجلب المال بأنفسهم بدون أن يتسولوا في الشوارع، مطالبًا المواطنين بالامتناع عن التعاطف معهم حتى يضطروا إلى العمل.

    وأكد النائب أن التسول ظاهرة موجودة في كل دول العالم إلا أنها مقننة عما نراه في مصر، حيث أن المتسولين في الدول الأخرى يقدمون خدمات بسيطة أو يبيعون الورود أو يعزفون الموسيقى للمواطنين ليحصلوا على الأموال من الناس في الشوارع.

    وطالب النائب بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتسول في الشوارع، وفرض رقابة شرطية قوية لجمع عصابات استغلال الأطفال في التسول، بالإضافة إلى عمل حملات إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المتسولين لغلق الطريق أمامهم.​

    فايز بركات مجلس النواب علي عبدالعال مصطفى مدبولي التسول

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