ننشر خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كتبت- داليا شبل:

أعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، في الفترة من الثلاثاء 3 يوليو حتى الاثنين 23 يوليو.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق: www.tansik.egypt.gov.eg

وبشأن كيفية تسجيل الطالب عن طريق الإنترنت، يشمل عدة خطوات:

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم لصفحة التسجيل ليحجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

2 – ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب.

3 – تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

4 – يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد وسيجري تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية.

5– عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصالًا، يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن اداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

ولفت الوزارة، إلى أن الكليات المعنية ستلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتنشر نتائج الامتحانات مباشرة للطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وأضافت: "سيجري تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات".

وأكدت وزارة التعليم العالي، في بيانها، أن الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مره أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: -

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.