البابا تواضروس يشهد العرض الخاص لفيلم "أبونُفْر"

كتب- إسلام ضيف:

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "أبونُفْر" الذي أنتجه دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم بالقاهرة.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية -في بيان- اليوم الأربعاء إن الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا بسنتي أسقف حلوان، والقس أمونيوس عادل سكرتير البابا تواضروس الثاني شاركوا في حضور عرض الفيلم، إلى جانب جوزيف نبيل مخرج الفيلم ولفيف من الفنانين.

ويرتبط القديس أبو نفر السائح بعلاقة خاصة مع دير الأمير تادرس بحارة الروم، حيث ظهر القديس عام 1772 لرئيسة الدير (الأم مارينا) وأرشدها إلى بئر يحمل اسمه داخل الدير، كما دشنت كنيسة على اسمه في نوفمبر عام 2016.​

