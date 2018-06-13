اليوم.. 14 رحلة تصل من جدة والمدينة لإعادة 2598 معتمرا

كتب - طه عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 14 رحلة جوية تسيرها شركة مصر للطيران، من مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لإعادة 2598 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 9 رحلات من مطار جدة على متنها 1626 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 972 معتمرا، بإجمالي 2598 معتمرا.

وكانت مصر للطيران، نقلت ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة على 450 رحلة جوية في مرحلة الذهاب.